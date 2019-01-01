Украина дала заднюю. Моряки с задержанного СБУ танкера вернулись домой
Российские и украинские эксперты в эфире НСН разошлись в оценке инцидента с задержанным танкером в Одесской области.
Российские моряки с танкера Nika Spirit, ранее называвшийся «Нейма», который 24 июля был захвачен в порту Измаила, вернулись в Москву. Они летели транзитом через Кишинев. И сегодня утром оказались на Родине. Захватившие судно сотрудники СБУ заявили, что Nika Spirit ранее участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Однако, чуть позже в украинской Службе безопасности сообщили, что не нашли оснований для задержания российских моряков.
В беседе с корреспондентом НСН первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в данной ситуации важно все взвесить, а не спешить с крутыми оценками.
«Стороны не должны стремиться к эскалации конфликта, а усугублению ситуации сейчас способствуют действия обоих государств, что неизбежно ведёт в тупик. Я думаю, что сейчас никому не надо, ни Украине, ни России, обострять и без того очень тяжёлые отношения. Значит, надо искать пути к миру, а не к обострению, потому что иначе это дорога в тупик», — заключил Кравчук.
Но в России полагают, что Украина намеренно задержала танкер, не имея никаких на то оснований. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что сравнение ситуации с прошлогодним инцидентом с задержанием украинских судов в Керченском проливе неуместно. Действия Украины носили провокационный характер и нарушали закон. По мнению парламентария последние события расходится с заявлениями украинского президента.
«Вызывают недоумение и возмущение действия, которые приняты со стороны СБУ. В частности то, что господин Зеленский, говоря о необходимости выстраивания конструктивных отношений с РФ, и в части освобождения украинских моряков, и выполнения Минских соглашений, одновременно допускает такие действия СБУ. По-другому как пиратством назвать это нельзя. Россия будет действовать в соответствии с международным правом по отношению к виновным, которые совершили данное преступление. Иначе как преступлением это назвать нельзя, потому что практически в заложниках оказались наши моряки. Я думаю, есть над чем задуматься СБУ», — возмутился депутат.
Добавим, несмотря на благоприятный исход и возвращение моряков, в МИД РФ заявили, что в ближайшее время, после выяснения всех обстоятельств, будут приняты адекватные меры.
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