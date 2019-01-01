Украина дала заднюю. Моряки с задержанного СБУ танкера вернулись домой

Российские моряки с танкера Nika Spirit​​​, ранее называвшийся «Нейма», который 24 июля был захвачен в порту Измаила, вернулись в Москву. Они летели транзитом через Кишинев. И сегодня утром оказались на Родине. Захватившие судно сотрудники СБУ заявили, что Nika Spirit​​​ ранее участвовало в блокировании прохода украинских военных кораблей во время инцидента в Керченском проливе. Однако, чуть позже в украинской Службе безопасности сообщили, что не нашли оснований для задержания российских моряков.

В беседе с корреспондентом НСН первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в данной ситуации важно все взвесить, а не спешить с крутыми оценками.

«Стороны не должны стремиться к эскалации конфликта, а усугублению ситуации сейчас способствуют действия обоих государств, что неизбежно ведёт в тупик. Я думаю, что сейчас никому не надо, ни Украине, ни России, обострять и без того очень тяжёлые отношения. Значит, надо искать пути к миру, а не к обострению, потому что иначе это дорога в тупик», — заключил Кравчук.

Но в России полагают, что Украина намеренно задержала танкер, не имея никаких на то оснований. Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что сравнение ситуации с прошлогодним инцидентом с задержанием украинских судов в Керченском проливе неуместно. Действия Украины носили провокационный характер и нарушали закон. По мнению парламентария последние события расходится с заявлениями украинского президента.