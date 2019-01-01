Кравчук призвал Россию и Украину не обострять конфликт после задержания танкера

Российский танкер задержан силами Службы безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил в Одесской области, сообщает пресс-служба украинского ведомства. Отмечается, что судно задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ходе конфликта в ноябре 2018 года. Добавим, по данным украинской стороны, в порт корабль зашёл под именем NIKA SPIRIT, позже оно было изменено на NEYMA.

Не спешить с оценкой ситуации призвал стороны в эфире НСН первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Насколько я знаю, они изъяли документы и сейчас их изучают. Моё мнение, что надо информировать общественность — и украинскую, и международную, поскольку речь идёт об отношениях двух государств, о том, что произошло. Нужно понять, почему танкер задержали. Это не арест, что важно. Если там найдут какие-то доказательства [нарушения закона], то обратятся в суд, чтобы он принял решение об аресте. Важно сегодня не спешить с крутыми оценками. Это может быть какая-то неточность, после изучения ситуации можно будет говорить о том, как её решить в интересах народов и Украины, и России», — заявил Кравчук.