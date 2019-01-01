Кравчук призвал Россию и Украину не обострять конфликт после задержания танкера
Первый президент Украины заявил НСН, что нужно разобраться с деталями задержания российского судна, прежде чем давать «крутые оценки».
Российский танкер задержан силами Службы безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил в Одесской области, сообщает пресс-служба украинского ведомства. Отмечается, что судно задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ходе конфликта в ноябре 2018 года. Добавим, по данным украинской стороны, в порт корабль зашёл под именем NIKA SPIRIT, позже оно было изменено на NEYMA.
Не спешить с оценкой ситуации призвал стороны в эфире НСН первый президент Украины Леонид Кравчук.
«Насколько я знаю, они изъяли документы и сейчас их изучают. Моё мнение, что надо информировать общественность — и украинскую, и международную, поскольку речь идёт об отношениях двух государств, о том, что произошло. Нужно понять, почему танкер задержали. Это не арест, что важно. Если там найдут какие-то доказательства [нарушения закона], то обратятся в суд, чтобы он принял решение об аресте. Важно сегодня не спешить с крутыми оценками. Это может быть какая-то неточность, после изучения ситуации можно будет говорить о том, как её решить в интересах народов и Украины, и России», — заявил Кравчук.
Стороны не должны стремиться к эскалации конфликта, подчеркнул экс-президент Украины. Усугублению ситуации, по его мнению, сейчас способствуют действия обоих государств, что неизбежно ведёт в тупик.
«Я думаю, что сейчас никому не надо, ни Украине, ни России, обострять и без того очень тяжёлые отношения. К сожалению, не только Украина является инициатором этих обострений. Ситуация такова, что война продолжается, люди гибнут, и причастность к этому России уже никто не может отрицать. Мы находимся в ситуации неадекватной желаниям и украинцев, и россиян. Я общаюсь со многими украинцами, и они всегда ставят во главу угла вопрос мира. Значит, надо искать пути к миру, а не к обострению, потому что иначе это дорога в тупик», — заключил Кравчук.
Ранее в МИД РФ заявили, что, если речь идет о захвате граждан России в заложники, это будет расцениваться как грубейшее нарушение международного права. «Последствия не заставят себя ждать», — предупредили во внешнеполитическом ведомстве страны.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей