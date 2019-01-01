Пираты двух морей: Зеленскому пора продеть серьгу и завести попугая

Служба безопасности соседней страны задержала российский танкер NIKA SPIRIT, который зашел в порт Измаил Одесской области на ремонт. По данным СБУ, судно было задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году. Тогда оно носило другое название, NEYMA, однако портовые власти установили, что международные коды судов под этими названиями совпадают. Танкер был куплен нынешним владельцем в феврале и тогда же переименован. Но в СБУ сочли, что смена названия была призвана «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе».

Заход российского танкера в украинский порт в условиях нынешних откровенно конфликтных отношений можно объяснить только безвыходностью ситуации, в которой оказалось судно и его экипаж. Достаточно вспомнить судьбу рыболовецкого судна «Норд», захваченного 25 марта прошлого года Украиной, как было сказано, «за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию» (порт приписки судна - Керчь). Тогда стоило больших усилий вернуть экипаж домой, а капитан «Норда» Владимир Горбенко был освобожден уже этой зимой чуть ли не в результате спецоперации. Ожидать благосклонного приема российских судов в украинских портах явно не приходится.

Президент Украины Владимир Зеленский не мог не знать о задержании российского танкера: под угрозой увольнения вряд ли кто-то из силовиков будет заниматься подобной самодеятельностью, - считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько. Задержание украинскими силовиками российского танкера станет первой большой ошибкой, допущенной президентом Украины Владимиром Зеленским в выстраивании взаимоотношений с Россией, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет:

«Фактически Украина скоро станет пиратским государством, а ее президент - предводителем пиратов, которому останется только продеть себе в ухо сережку и завести попугая», - сказал депутат.

Российский МИД отреагировал на нынешний морской инцидент весьма резко. Министерстве иностранных дел предупредило, что если российские моряки попадут в заложники, то это будет расцениваться как нарушение международного права. В этом случае последствия не заставят себя долго ждать, - предупредили на Смоленской площади.

Ближе к шести вечера ТАСС сообщил, что моряки задержанного российского танкера возвращаются домой. Само судно остается на Украине, уточнил представитель российского посольства в Киеве. По сведениям Уполномоченного при президенте по правам человека Татьяны Москальковой, освобожденные 10 членов экипажа едут в Молдавию, откуда вылетят в Москву.

