В Госдуме назвали пиратством задержание российского танкера СБУ

Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного в украинском порту, отпущен домой. Эту информацию подтвердили ТАСС в посольстве РФ в Киеве. Официальный представитель Генпрокуратуры Украины уточнил, что 10 моряков были допрошены и признаны свидетелями. Сам корабль остаётся в порту Измаила.

Пиратством назвал в эфире НСН действия СБУ по задержанию российского судна заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Также он указал на то, что инцидент с танкером расходится с последними заявлениями украинского президента.