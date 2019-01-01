В Госдуме назвали пиратством задержание российского танкера СБУ
Замглавы комитета Госдумы по обороне в эфире НСН назвал неуместным сравнение ситуации с задержанием украинских судов в Керченском проливе.
Экипаж российского танкера NEYMA, задержанного в украинском порту, отпущен домой. Эту информацию подтвердили ТАСС в посольстве РФ в Киеве. Официальный представитель Генпрокуратуры Украины уточнил, что 10 моряков были допрошены и признаны свидетелями. Сам корабль остаётся в порту Измаила.
Пиратством назвал в эфире НСН действия СБУ по задержанию российского судна заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Также он указал на то, что инцидент с танкером расходится с последними заявлениями украинского президента.
«Вызывают недоумение и возмущение действия, которые приняты со стороны СБУ. В частности то, что господин Зеленский, говоря о необходимости выстраивания конструктивных отношений с РФ, и в части освобождения украинских моряков, и выполнения Минских соглашений, одновременно допускает такие действия СБУ. По-другому как пиратством назвать это нельзя. Россия будет действовать в соответствии с международным правом по отношению к виновным, которые совершили данное преступление. Иначе как преступлением это назвать нельзя, потому что практически в заложниках оказались наши моряки. Я думаю, есть над чем задуматься СБУ», — возмутился депутат.
По его словам, сравнение ситуации с российским танкером и инцидента 2018 года с задержанием украинских судов в Керченском проливе неуместно. Действия Украины носили провокационный характер и нарушали закон, напомнил парламентарий.
«Во-первых, украинские моряки были задержаны и в последствии арестованы в соответствии с решением суда. Во-вторых, их задержали за преступление — вхождение в территориальные воды РФ, которое носило провокационный характер. Здесь же никаких действий, угрожающих безопасности Украины или нарушающих международное право, не было. Поэтому квалифицировать это иначе как пиратство, я не могу», — заключил Швыткин.
Напомним, российский танкер NEYMA был задержан силами Службы безопасности Украины (СБУ) в порту Измаил в Одесской области. Отмечалось, что судно задержано за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе в ходе конфликта в ноябре 2018 года.
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