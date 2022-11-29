Украина попросила у Запада ракеты дальностью 800 км
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил западные страны предоставить ракеты, способные поражать цели на расстоянии 800 км и дальше, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, это станет «самым эффективным решением энергетической проблемы».
Ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине высокоточных ракет Brimstone-2. Ракета «сыграла решающую роль в сдерживании России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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