Украина попросила у Запада ракеты дальностью 800 км

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов попросил западные страны предоставить ракеты, способные поражать цели на расстоянии 800 км и дальше, сообщает «РЕН ТВ».

Во Франции высказались за прекращение поставок вооружений Украине

По его словам, это станет «самым эффективным решением энергетической проблемы».

Ранее Министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине высокоточных ракет Brimstone-2. Ракета «сыграла решающую роль в сдерживании России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:ВооружениеУкраина
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