Из-за высоких цен и монополии на рынке алюминия, россиянам приходится сталкиваться с постоянным ростом цен на квартиры, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Российские переработчики переплачивают за алюминий в среднем на почти 13%. Об этом сообщил экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН. Кирьянов подчеркнул, что это напрямую влияет на рынок жилья.