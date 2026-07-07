Рост цен на жилье в России связали с переплатами за алюминий
Компании-застройщики сталкиваются с повышенными затратами на сырье, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Из-за высоких цен и монополии на рынке алюминия, россиянам приходится сталкиваться с постоянным ростом цен на квартиры, рассказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
Российские переработчики переплачивают за алюминий в среднем на почти 13%. Об этом сообщил экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН. Кирьянов подчеркнул, что это напрямую влияет на рынок жилья.
«Алюминий применяется в четверых основных сферах: транспорт — это 21% потребления, упаковка — 24%, энергетика — 15% и порядка 25% остается на строительство. Рост цен на сырье приводит к тому, что дорожает квадратный метр жилья. Люди потом не понимают, почему государство не может обеспечить расселение аварийного жилья и почему в любой ситуации цены на квартиры растут. А поставщик алюминия у нас, фактически, один», — отметил он.
В свою очередь, директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов отметил в пресс-центре НСН, как алюминий влияет на инфляцию в Россию.
«Алюминий — это фундаментальная проблема. Мы же понимаем, что топливный кризис будет преодолен, а цены снизятся, но алюминий у нас везде: от линий электропередач до обычных окон. Эта продукция производится из первичного алюминия. Но он продается в Китай значительно дешевле, а то, что остается дома становится неконкурентоспособным, потому что она дороже на 10-15%. Это является сильнейшим фактором давления на экономику и главным невидимым фактором инфляции. Он не дает нам разогнаться. За 2023-2025 годы переработчики переплатили более 100 миллиардов рублей. Она все идет в цену товаров, которые мы покупаем», — указал он.
Ранее Колташов предложил в пресс-центре НСН пересмотреть формулу цены на алюминий.
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