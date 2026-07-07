Юрист предупредил россиян о риске при наследовании недвижимости
Вместе с недвижимостью в наследство могут перейти и долговые обязательства, сообщил генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов.
По его словам, также к наследнику переходит и участие в уже существующих судебных процессах.
«Если на момент смерти собственника шел спор о недвижимости, наследник становится его правопреемником и продолжает участвовать в разбирательстве», - сказал он «Ленте.ру».
По этой причине, принимая наследство, важно расспросить нотариуса и узнать все правовую историю наследуемого объекта.
Еще одна распространенная проблема — появление других претендентов на имущество. В практике нередки споры об оспаривании завещания, когда одна из сторон пытается доказать, что наследодатель не осознавал значение своих действий в момент его составления.
Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева посоветовала не торопиться с продажей жилья, которое досталось гражданину в наследство, напоминает «Радиоточка НСН».
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