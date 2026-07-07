Врач предупредила о скрытых травмах после «легкого падения» с самоката
После падения с самоката ощущение, что всё обошлось, часто обманчиво: ссадина или синяк кажутся мелочью, но травма может проявиться позже. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь» Гульнара Орлова.
В первые минуты самочувствие может быть нормальным — человек встаёт и идёт дальше, но спустя часы нередко появляются отёк, боль при движении. Когда спадает эмоциональное напряжение, становятся заметны новые симптомы. Чаще всего страдают руки — кисти, запястья, локти: при падении их инстинктивно выставляют вперёд. Даже если рука двигается, возможны повреждения суставов или связок. Нижние конечности тоже уязвимы: жёсткий контакт с поверхностью или неудачное торможение могут травмировать колено или голеностоп.
Особую опасность представляют удары головой: сонливость, тошнота, головная боль или проблемы с концентрацией могут возникнуть позже и сигнализировать о серьёзной проблеме.
Врач советует не ориентироваться только на момент падения, а следить за состоянием: при усилении боли, отёке, трудностях с опорой на ногу или появлении тошноты нужно обратиться к врачу. Самостоятельно оценить травму сложно — не стоит игнорировать отсроченные симптомы.
Ранее главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Крыма Леся Фролова рассказала, что солнечный удар опасен из-за локального перегревания головы, отмечает RT.
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