Отец Блиновской заявил, что ещё ни разу не виделся с ней полноценно

Папа осужденной «Королевы марафонов» Елены Блиновской Олег Останин признался, что у него еще ни разу не было полноценной встречи с дочерью. Его слова передает Telegram-канал SHOT.

Он уточнил, что пока имел возможность пообщаться с родственницей только через стекло или по телефону.

Также Останин добавил, что Блиновская привыкла к работе швеей, а в свободное время отдает предпочтение чтению книг. Однако свободного времени у нее очень мало.