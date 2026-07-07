Отец Блиновской заявил, что ещё ни разу не виделся с ней полноценно
Папа осужденной «Королевы марафонов» Елены Блиновской Олег Останин признался, что у него еще ни разу не было полноценной встречи с дочерью. Его слова передает Telegram-канал SHOT.
Он уточнил, что пока имел возможность пообщаться с родственницей только через стекло или по телефону.
Также Останин добавил, что Блиновская привыкла к работе швеей, а в свободное время отдает предпочтение чтению книг. Однако свободного времени у нее очень мало.
Уточняется, что дети «Королевы марафонов» сейчас находятся в лагере под присмотром родителей супруга Елены – Алексея Блиновского. Сам Блиновский прежнему служит на СВО.
Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Оливия групп», половина которой принадлежит Алексею Блиновскому, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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