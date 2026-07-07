В МИД РФ заявили, что в Прибалтике готовят депортацию русскоязычных

Страны Балтии открыто готовят меры по масштабному выселению русскоговорящих граждан, чтобы окончательно решить национальный вопрос в регионе. Об этом заявил Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. Его слова приводят РИА «Новости».

Отмечается, что о подобных планах стало известно в процессе презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных государствах.