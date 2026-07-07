В МИД РФ заявили, что в Прибалтике готовят депортацию русскоязычных

Страны Балтии открыто готовят меры по масштабному выселению русскоговорящих граждан, чтобы окончательно решить национальный вопрос в регионе. Об этом заявил Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев. Его слова приводят РИА «Новости».

Отмечается, что о подобных планах стало известно в процессе презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных государствах.

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Лукьянцев отметил, что в Прибалтике не скрывают своих планов по подготовке к массовой депортации жителей, говорящих на русском. Таким образом, соседи, вероятно, хотят раз и навсегда покончить с «русским вопросом».

Помимо прочего, депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что в Латвии хотят запретить русские имена и фамилии, передает RT.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин сообщил, что у Москвы есть подтверждения, что страны Прибалтики предоставляли ВСУ коридоры для беспилотников, атакующих территорию РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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