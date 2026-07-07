Трамп снова высмеял Мелони провокационным снимком

Шаг, вероятно, связан с нарастающим политическим противостоянием Италии и США на фоне саммита НАТО в Турции, который проходит в Анкаре с 7 по 8 июля, передает RT.

Ранее Трамп выделил председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве своих самых уважаемых мировых коллег, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

