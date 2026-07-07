Трамп снова высмеял Мелони провокационным снимком
Глава США Дональд Трамп усугубил отношения с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, опубликовав в соцсетях новую провокационную картинку с итальянской коллегой. Пост появился в соцсети Трампа Truth Social.
На картинке изображена Мелони, смотрящая на американского президента снизу вверх. Подпись на изображении гласит: «Требуется судебный запрет» или «запретительный приказ». «Запретительный приказ» (от англ. Restraining order. — Прим. НСН.) в американской судебной практике — это постановление суда, которое предписывает определенному лицу держаться на расстоянии от какого-либо человека. Как правило, имеется ввиду жертва.
Шаг, вероятно, связан с нарастающим политическим противостоянием Италии и США на фоне саммита НАТО в Турции, который проходит в Анкаре с 7 по 8 июля, передает RT.
Ранее Трамп выделил председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди в качестве своих самых уважаемых мировых коллег, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп снова высмеял Мелони провокационным снимком
- Рост цен на жилье в России связали с переплатами за алюминий
- Отец Блиновской заявил, что ещё ни разу не виделся с ней полноценно
- Сальдо подписал указ о введении режима техногенной ЧС в Херсонской области
- В Совфеде опасаются «большой войны» после саммита НАТО
- Врач предупредила о скрытых травмах после «легкого падения» с самоката
- СМИ: Взрывы прогремели в Дамаске рядом с отелем Макрона
- Дороже, чем Metallica? Миллиард рублей Агутина за три концерта опровергли
- Эксперты предложили пересмотреть формулу цены на алюминий
- В России вступил в силу запрет авторизации через иностранные сервисы ID