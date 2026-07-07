СМИ: Взрывы прогремели в Дамаске рядом с отелем Макрона

Несколько взрывов прогремели в Дамаске рядом с отелем, где должен был остановиться президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в столицу Сирии Дамаск, передает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, были слышны два взрыва. Telegram-каналы также публикуют кадры местности рядом с отелем, на которых запечатлены взрывы и возгорания от них.