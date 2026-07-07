СМИ: Взрывы прогремели в Дамаске рядом с отелем Макрона

Несколько взрывов прогремели в Дамаске рядом с отелем, где должен был остановиться президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в столицу Сирии Дамаск, передает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, были слышны два взрыва. Telegram-каналы также публикуют кадры местности рядом с отелем, на которых запечатлены взрывы и возгорания от них.

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По данным агентства Al Watan, кортеж президента Франции покинул резиденцию за пятнадцать минут до взрыва. Данных о пострадавших и жертвах нет. Дороги в районе сейчас перекрыты.

Накануне Эммануэль Макрон прибыл в Дамаск с официальным визитом, став первым лидером стран Евросоюза, посетившим Сирию после смены власти. При этом он был замечен на публике в черных очках, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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