В Совфеде опасаются «большой войны» после саммита НАТО
Проходящий в Анкаре саммит НАТО 7-8 июля будет показателен тем, как страны альянса отреагируют на требования «одиозных фигур» увеличить оборонные расходы до 4,5% от ВВП. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Его слова приводит «Газета.Ru».
При этом Карасин указал, что это довольно опасно, так как может вызвать эффект домино и привести к масштабной войне.
Он также подчеркнул, что на этом фоне России не стоит рассчитывать на договороспособность нелегитимного главы Украины Владимира Зеленского, так как последние годы кроме пиара он больше ничем не занят.
Ранее стало известно, что европейские страны, входящие в НАТО, распались на два крупных блока в расходах на оборону, передает RT.
При этом, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Зеленского отодвинут на второй план на «решающем» саммите Североатлантического альянса, чтобы не расстраивать лидера США Дональда Трампа.
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