В Совфеде опасаются «большой войны» после саммита НАТО

Проходящий в Анкаре саммит НАТО 7-8 июля будет показателен тем, как страны альянса отреагируют на требования «одиозных фигур» увеличить оборонные расходы до 4,5% от ВВП. Об этом рассказал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Его слова приводит «Газета.Ru».

При этом Карасин указал, что это довольно опасно, так как может вызвать эффект домино и привести к масштабной войне.