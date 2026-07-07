Сальдо подписал указ о введении режима техногенной ЧС в Херсонской области

Режим техногенной чрезвычайной ситуации ввел на территории Херсонской области губернатор региона Владимир Сальдо. Он подписал соответствующий указ 7 июля.

Свое решение сам губернатор никак не прокомментировал. Также неизвестно, сколько будет действовать данный режим.

Шесть человек ранены в результате атаки дрона ВСУ в Запорожской области

При этом мера может быть связана с постоянными атаками со стороны ВСУ на Запорожскую АЭС. Станция регулярно попадает под обстрелы противника.

За минувшую ночь в Херсонской области также отразили массированную воздушную атаку противника, передает RT.

Ранее, с 18 на 19 июня транспортный цех Запорожской атомной электростанции подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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