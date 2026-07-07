Доноры алюминия? В Госдуме обвинили «Русал» в работе на Китай

Монополист алюминия не помогает российской промышленности, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.

Алюминий необходим для импортозамещения, но его переработка не завершается, а большую часть «Русал» отправляет на экспорт в Китай, сообщил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

За полгода бензин подорожал почти на 12%. Топливный кризис разгоняет инфляцию, однако бензин не единственный источник ценового давления. Так, рынок алюминия попал в фокус внимания ФАС из-за странной модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Кирьянов назвал главный риск таких закупок.

«Русал» взвинтил цены на алюминий в России выше мировых
«Какую экономику развивает “Русал”? Российскую или китайскую? Мы говорим об импортозамещении, использовании алюминия в авиа- и машиностроении, но этого не происходит. Мы опять находимся в ситуации доноров сырья — мы не доделываем конечный продукт и покупаем его, а не создаем самостоятельно. В условиях санкционного давления импорт сопровождается переплатами. Нам необходимо изменить ситуацию в кратчайшие сроки. Здесь диалог между двумя субъектами: ФАС и “Русалом”. Они должны договориться, чтобы производители и переработчики должны получать преференции, чтобы исполнялись национальные проекты и защищались национальные интересы», — отметил он.

Позицию Кирьянова в пресс-центре НСН подкрепил цифрами директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Импорт китайского алюминиевого проката в Россию вырос за первые четыре месяца 2026 года на 63%. Получается, что мы получаем китайскую продукцию, а “Русал” экспортирует сырье на азиатские рынки, а не на собственный», — подчеркнул он.

Ранее Колташов предложил пересмотреть формулу закупки алюминия в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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