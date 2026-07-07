Доноры алюминия? В Госдуме обвинили «Русал» в работе на Китай
Монополист алюминия не помогает российской промышленности, заявил в пресс-центре НСН Артем Кирьянов.
Алюминий необходим для импортозамещения, но его переработка не завершается, а большую часть «Русал» отправляет на экспорт в Китай, сообщил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.
За полгода бензин подорожал почти на 12%. Топливный кризис разгоняет инфляцию, однако бензин не единственный источник ценового давления. Так, рынок алюминия попал в фокус внимания ФАС из-за странной модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Кирьянов назвал главный риск таких закупок.
«Какую экономику развивает “Русал”? Российскую или китайскую? Мы говорим об импортозамещении, использовании алюминия в авиа- и машиностроении, но этого не происходит. Мы опять находимся в ситуации доноров сырья — мы не доделываем конечный продукт и покупаем его, а не создаем самостоятельно. В условиях санкционного давления импорт сопровождается переплатами. Нам необходимо изменить ситуацию в кратчайшие сроки. Здесь диалог между двумя субъектами: ФАС и “Русалом”. Они должны договориться, чтобы производители и переработчики должны получать преференции, чтобы исполнялись национальные проекты и защищались национальные интересы», — отметил он.
Позицию Кирьянова в пресс-центре НСН подкрепил цифрами директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.
«Импорт китайского алюминиевого проката в Россию вырос за первые четыре месяца 2026 года на 63%. Получается, что мы получаем китайскую продукцию, а “Русал” экспортирует сырье на азиатские рынки, а не на собственный», — подчеркнул он.
Ранее Колташов предложил пересмотреть формулу закупки алюминия в пресс-центре НСН.
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