Алюминий необходим для импортозамещения, но его переработка не завершается, а большую часть «Русал» отправляет на экспорт в Китай, сообщил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

За полгода бензин подорожал почти на 12%. Топливный кризис разгоняет инфляцию, однако бензин не единственный источник ценового давления. Так, рынок алюминия попал в фокус внимания ФАС из-за странной модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Кирьянов назвал главный риск таких закупок.