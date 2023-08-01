Украина получит танки Abrams без передовой электроники

Украинские военные получат их в более легкой комплектации без передовой электроники. Речь идет о версии M1A1 боевых машин, с упрощенным оборудованием. Такое решение Вашингтон принял, чтобы как можно быстрее обучить экипажи и перебросить танки на поле боя.

При этом оснащение M1A2 является более совершенным, но эта модель пока не будут направлять Украине.

Как стало известно ранее, американские власти намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

