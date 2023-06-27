Пентагон подтвердил намерение предоставить Киеву танки Abrams

Администрация США по-прежнему собирается поставить Украине танки Abrams, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

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Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине танки не ранее сентября.

«Мы намерены поставить их до конца года. Мы говорили о том, что отправка этих танков будет осуществлена осенью», - сказал пресс-секретарь оборонного ведомства.

Райдер не исключил, что администрация США может ускорить процесс отправки танков.

США 27 июня объявили о новом пакете военной помощи Украине. В новый пакет вошли вооружения общей стоимостью $500 миллионов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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