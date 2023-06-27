Пентагон подтвердил намерение предоставить Киеву танки Abrams
Администрация США по-прежнему собирается поставить Украине танки Abrams, заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.
Он уточнил, что Соединенные Штаты намерены поставить Украине танки не ранее сентября.
«Мы намерены поставить их до конца года. Мы говорили о том, что отправка этих танков будет осуществлена осенью», - сказал пресс-секретарь оборонного ведомства.
Райдер не исключил, что администрация США может ускорить процесс отправки танков.
США 27 июня объявили о новом пакете военной помощи Украине. В новый пакет вошли вооружения общей стоимостью $500 миллионов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru