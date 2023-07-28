СМИ: США отправят танки Abrams Киеву в сентябре

Американские власти намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре, сообщает Politico.

Пентагон подтвердил намерение предоставить Киеву танки Abrams

По данным издания, в августе Вашингтон планирует отправить несколько боевых машин этого типа в ФРГ, где военная техника пройдет модернизацию. По ее завершению первая партия поступит на Украину в сентябре.

Прежде чем украинские Вооруженные силы смогут приступить к использованию Abrams на поле боя, им предстоит пройти 10-недельный курс подготовки на военной базе Графенвер в Германии.

Ранее в Пентагоне заявили, что США переоснащают Abrams для передачи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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