СМИ: США отправят танки Abrams Киеву в сентябре

По данным издания, в августе Вашингтон планирует отправить несколько боевых машин этого типа в ФРГ, где военная техника пройдет модернизацию. По ее завершению первая партия поступит на Украину в сентябре.

Прежде чем украинские Вооруженные силы смогут приступить к использованию Abrams на поле боя, им предстоит пройти 10-недельный курс подготовки на военной базе Графенвер в Германии.

Ранее в Пентагоне заявили, что США переоснащают Abrams для передачи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

