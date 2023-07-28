СМИ: США отправят танки Abrams Киеву в сентябре
Американские власти намерены начать поставки танков Abrams Киеву в сентябре, сообщает Politico.
По данным издания, в августе Вашингтон планирует отправить несколько боевых машин этого типа в ФРГ, где военная техника пройдет модернизацию. По ее завершению первая партия поступит на Украину в сентябре.
Прежде чем украинские Вооруженные силы смогут приступить к использованию Abrams на поле боя, им предстоит пройти 10-недельный курс подготовки на военной базе Графенвер в Германии.
Ранее в Пентагоне заявили, что США переоснащают Abrams для передачи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru