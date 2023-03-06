Украина получит французские колесные танки AMX-10RC уже на этой неделе

Украина получит французские легкие колесные танки AMX-10RC в ближайшие дни. Об этом заявил глава Генеральной дирекции по вооружению Франции Эммануэль Кива в эфире телеканала BFM Business.

Без шансов устоять. Шольцу придется вооружать Украину

«Поставки в процессе, они завершатся в ближайшие дни», — подчеркнул Кива.

Глава дирекции не стал уточнять количество машин, которые передадут Киеву. По данным СМИ, Франция предоставит украинским военным 14 танков.

Ранее экс-министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов заявил, что власти республики продают Украине вооружение и боеприпасы посредством зарубежных программ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ТехникаФранцияУкраина
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