Украина получит французские колесные танки AMX-10RC уже на этой неделе
Украина получит французские легкие колесные танки AMX-10RC в ближайшие дни. Об этом заявил глава Генеральной дирекции по вооружению Франции Эммануэль Кива в эфире телеканала BFM Business.
«Поставки в процессе, они завершатся в ближайшие дни», — подчеркнул Кива.
Глава дирекции не стал уточнять количество машин, которые передадут Киеву. По данным СМИ, Франция предоставит украинским военным 14 танков.
Ранее экс-министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов заявил, что власти республики продают Украине вооружение и боеприпасы посредством зарубежных программ.
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