Украина получит французские колесные танки AMX-10RC уже на этой неделе

«Поставки в процессе, они завершатся в ближайшие дни», — подчеркнул Кива.

Глава дирекции не стал уточнять количество машин, которые передадут Киеву. По данным СМИ, Франция предоставит украинским военным 14 танков.

Ранее экс-министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов заявил, что власти республики продают Украине вооружение и боеприпасы посредством зарубежных программ.

