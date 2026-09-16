«Итогового решения по изменению условий ипотеки нет, его уже несколько раз откладывали. Рынок подогревается такими новостями, в июне был резкий рост спроса на льготную ипотеку на фоне ожиданий. В июле наблюдался спад выдач. Высока вероятность, что сейчас мы тоже увидим повышенную активность на рынке семейной льготной ипотеки. Спрос в сентябре будет высоким, так как люди ужесточение условий все-таки ожидают. Даже некоторые застройщики в своей рекламе указывают на этот факт, стимулируя заемщиков ускориться с получением кредита. Скорее всего, в октябре опять будет спад», - отметил он.

При этом он подчеркнул, что рынок в целом оживился, так как ждать снижения ключевой ставки пока не приходится.

«В целом ставки по ипотеке стали привлекательнее, чем год назад на фоне снижения ключевой ставки. Поэтому существенного спада все же не будет, теперь разница между льготной и рыночной ипотекой не такая существенная, как было до этого. Если программа будет продлена, мы можем увидеть более высокий спрос, чем ожидалось, в последующие месяцы. В целом спрос активизировался, потому что заемщики понимают, что активного снижения ключевой ставки не будет на коротком горизонте», - рассказал он.

Государство должно обеспечить доступные цены на участки и дома, а уже потом предлагать льготные программы покупки, рассказала НСН эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

