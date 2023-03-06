В Болгарии объяснили схему закупки оружия для Украины
Экс-министр обороны Болгарии Велизар Шаламанов рассказал изданию Euractiv об иностранной программе, через которую болгарское оружие приобретается для Киева.
По его словам, болгарские оружейные компании продают Украине вооружение и боеприпасы не напрямую, а с помощью зарубежных программ. Снаряжение, боеприпасы и техника оплачивается преимущественно США, Британией и Польшей, отмечает Шаламанов.
При этом болгарское оружие продавалось Киеву еще до начала спецоперации, сообщает Euractiv.
Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в эфире НСН назвал условие для прекращения огня на Украине.
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