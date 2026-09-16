В Минприроды сообщили о росте числа бурых медведей в России

В ведомстве указали, что в настоящее время насчитывается до 307,9 тысячи бурых медведей. Это в 2,3 раза больше, чем в 1990 году.

Также было отмечено, что наибольшее число бурых медведей зафиксировано в Красноярском, Хабаровском, Камчатском краях, а также в Иркутской области.

Ранее охотовед и зоолог Михаил Кречмар заявил «Радиоточке НСН», что для остановки нашествия медведей в регионах РФ следует выполнять квоту на их отстрел, а также законодательно прояснить, кто этим должен заниматься.

