В Минприроды сообщили о росте числа бурых медведей в России
Число бурых медведей в России за год выросло на 3,7 тысячи. Об этом со ссылкой на Минприроды РФ сообщает RT.
В ведомстве указали, что в настоящее время насчитывается до 307,9 тысячи бурых медведей. Это в 2,3 раза больше, чем в 1990 году.
Также было отмечено, что наибольшее число бурых медведей зафиксировано в Красноярском, Хабаровском, Камчатском краях, а также в Иркутской области.
Ранее охотовед и зоолог Михаил Кречмар заявил «Радиоточке НСН», что для остановки нашествия медведей в регионах РФ следует выполнять квоту на их отстрел, а также законодательно прояснить, кто этим должен заниматься.
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