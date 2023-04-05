Украина подготовила для контрнаступления 40 тысяч бойцов
5 апреля 202319:34
Вооруженные силы Украины подготовили для контрнаступления штурмовые бригады общей численностью 40 тысяч бойцов, сообщает Reuters.
Издание отмечает, что в наступлении будут участвовать восемь штурмовых бригад. Такое количество добровольцев удалось набрать благодаря набору в интернете, а также рекламы на щитах.
Они будут участвовать в боях вместе с солдатами регулярной армии. Reuters отмечает, что регулярные войска ВСУ, в свою очередь, усилятся новой западной техникой и тысячами новых солдат, проходивших обучение за границей.
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5 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru