Украина подготовила для контрнаступления 40 тысяч бойцов

Издание отмечает, что в наступлении будут участвовать восемь штурмовых бригад. Такое количество добровольцев удалось набрать благодаря набору в интернете, а также рекламы на щитах.

Они будут участвовать в боях вместе с солдатами регулярной армии. Reuters отмечает, что регулярные войска ВСУ, в свою очередь, усилятся новой западной техникой и тысячами новых солдат, проходивших обучение за границей.

