Украина подготовила для контрнаступления 40 тысяч бойцов

Вооруженные силы Украины подготовили для контрнаступления штурмовые бригады общей численностью 40 тысяч бойцов, сообщает Reuters.

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Издание отмечает, что в наступлении будут участвовать восемь штурмовых бригад. Такое количество добровольцев удалось набрать благодаря набору в интернете, а также рекламы на щитах.

Они будут участвовать в боях вместе с солдатами регулярной армии. Reuters отмечает, что регулярные войска ВСУ, в свою очередь, усилятся новой западной техникой и тысячами новых солдат, проходивших обучение за границей.

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