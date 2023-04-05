Жена президента Польши поприветствовала Зеленского на русском языке
Супруга польского лидера Агата Корнхаузер-Дуда поприветствовала на русском языке прибывшего в республику президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.
Во время встречи Корнхаузер-Дуда произнесла «Добрый день» на чистом русском языке. Зеленский ответил по-украински «Доброго ранку».
Эпизод запечатлен на видео и опубликован в украинских Telegram-каналах.
Польский лидер Анджей Дуда наградил украинского коллегу орденом Белого орла - высшей наградой республики. Ее вручают только высокопоставленным гостям.
Неудача в Артемовске (Бахмут) приведет к усилению давления на Киев со стороны международного сообщества, заявил ранее Зеленский. По его словам, вывод ВСУ из города станет политическим поражением, передает «Радиоточка НСН».
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