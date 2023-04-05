Жена президента Польши поприветствовала Зеленского на русском языке

Супруга польского лидера Агата Корнхаузер-Дуда поприветствовала на русском языке прибывшего в республику президента Украины Владимира Зеленского, сообщают СМИ.

Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей не будет границ

Во время встречи Корнхаузер-Дуда произнесла «Добрый день» на чистом русском языке. Зеленский ответил по-украински «Доброго ранку».

Эпизод запечатлен на видео и опубликован в украинских Telegram-каналах.

Польский лидер Анджей Дуда наградил украинского коллегу орденом Белого орла - высшей наградой республики. Ее вручают только высокопоставленным гостям.

Неудача в Артемовске (Бахмут) приведет к усилению давления на Киев со стороны международного сообщества, заявил ранее Зеленский. По его словам, вывод ВСУ из города станет политическим поражением, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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