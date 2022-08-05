Украина оценила ущерб от спецоперации в 750 млрд долларов
На Украине заявили, что для возмещения ущерба от российской спецоперации требуется $750 млрд, следует из отчета Киевской школы экономики.
Как говорят специалисты, экономические потери страны составили $108 млрд. Однако для того, чтобы «восстановить лучше, чем было», необходимо как минимум $185 млрд. Из них $75 млрд Киев намерен выделить на строительство жилья, около $42 млрд — на инфраструктуру, оставшуюся часть — на сельскохозяйственные мощности и промышленность.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что основным источником восстановления страны должны стать конфискованные активы России.
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