Украина оценила ущерб от спецоперации в 750 млрд долларов

На Украине заявили, что для возмещения ущерба от российской спецоперации требуется $750 млрд, следует из отчета Киевской школы экономики.

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Как говорят специалисты, экономические потери страны составили $108 млрд. Однако для того, чтобы «восстановить лучше, чем было», необходимо как минимум $185 млрд. Из них $75 млрд Киев намерен выделить на строительство жилья, около $42 млрд — на инфраструктуру, оставшуюся часть — на сельскохозяйственные мощности и промышленность.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что основным источником восстановления страны должны стать конфискованные активы России.

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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