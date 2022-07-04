Премьер Украины оценил план восстановления страны в 750 млрд долларов

В своём видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано он отметил, что план восстановления страны оценивается в 750 млрд долларов.

«Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов... они по разным оценкам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Часть стран уже начали процесс не просто заморозки, а и конфискации этих активов», - подчеркнул Шмыгаль.

Он добавил, что другими источниками восстановления могут стать гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, а также инвестиции и бюджет Украины.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает передачу замороженных российских активов Украине, сообщает РЕН ТВ.