Премьер Украины оценил план восстановления страны в 750 млрд долларов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что основным источником восстановления страны должны стать конфискованные активы России, сообщает РИА Новости.
В своём видеообращении на международной конференции по восстановлению Украины в Лугано он отметил, что план восстановления страны оценивается в 750 млрд долларов.
«Мы считаем, что ключевым источником восстановления должны быть конфискованные активы РФ и российских олигархов... они по разным оценкам составляют от 300 до 500 миллиардов долларов. Часть стран уже начали процесс не просто заморозки, а и конфискации этих активов», - подчеркнул Шмыгаль.
Он добавил, что другими источниками восстановления могут стать гранты и льготные кредиты международных финансовых организаций и стран-партнеров, а также инвестиции и бюджет Украины.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что поддерживает передачу замороженных российских активов Украине, сообщает РЕН ТВ.
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