Украина отказалась от продления договора о транзите газа в Европу из России

Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» решила не продлевать договор о транзите газа из России в Европу, который завершается в конце 2024 года. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов 29 октября, в воскресенье.

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«Соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать», – цитирует заявление украинское издание «Страна.ua».

После завершения контракта транзит остановится, отмечается в заявлении. Сейчас Украина выполняет условия контракта из-за своих европейских партнеров, которым необходим транзит российского газа.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко) направил в правительство обращение, в котором призвал прекратить транзит российского газа через Украину, закрыв все трубопроводы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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