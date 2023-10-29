Украина отказалась от продления договора о транзите газа в Европу из России

«Соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать», – цитирует заявление украинское издание «Страна.ua».

После завершения контракта транзит остановится, отмечается в заявлении. Сейчас Украина выполняет условия контракта из-за своих европейских партнеров, которым необходим транзит российского газа.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко) направил в правительство обращение, в котором призвал прекратить транзит российского газа через Украину, закрыв все трубопроводы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



