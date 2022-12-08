Депутат Рады призвал запретить транзит российского газа через Украину
Депутат Рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко) направил в правительство обращение, в котором призвал прекратить транзит российского газа через Украину, закрыв все трубопроводы.
В тексте обращения, которое опубликовало издание «Страна.ua», поясняется, что до 90% газа из России попадает в Европу по газопроводам на Украине. Также Украина продолжает покупать газ у РФ через европейских посредников и получать от РФ газ/деньги за транзит.
Гончаренко также заявил, что доход России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев вооруженного конфликта на Украине составил эквивалент €158 млрд, при этом затраты на боевые действия оцениваются €100 млрд. В своих оценках парламентарий ссылается на данные финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха.
Украинский депутат также считает, что потери Киева из-за прекращения транзита газа через территорию Украины будут незначительными. Правительство оценивало эту сумму в более 11 млрд гривен (почти €300 млн).
В августе бывший спикер Верховной Рады, экс-глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков предложил украинским властям воровать газ, который Россия поставляет в Европу через Украину и самостоятельно продавать его в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+7 430 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 315 / сут.
- Си Цзиньпин заявил о готовности наращивать торговлю нефтью с Эр-Риядом
- СМИ: страны ЕС договорились выделить на военную помощь Украине ещё €2 млрд
- Байден поблагодарил ОАЭ за помощь в освобождении Грайнер
- Депутат Рады призвал запретить транзит российского газа через Украину
- СМИ: новые санкции ЕС затронут 169 российских компаний
- Власти Киева переименовали ещё 32 объекта, связанных с Россией и СССР
- Боррель заявил, что под санкции ЕС попадут многие представители российских СМИ
- Politico: Евросоюз намерен приостановить лицензии на трансляцию российских телеканалов
- В России предложили запретить ввоз мебели и фанеры из недружественных стран
- Захарова: ЕС не понял, что превратился в младшего партнера США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru