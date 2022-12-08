Депутат Рады призвал запретить транзит российского газа через Украину

Гончаренко также заявил, что доход России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев вооруженного конфликта на Украине составил эквивалент €158 млрд, при этом затраты на боевые действия оцениваются €100 млрд. В своих оценках парламентарий ссылается на данные финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Украинский депутат также считает, что потери Киева из-за прекращения транзита газа через территорию Украины будут незначительными. Правительство оценивало эту сумму в более 11 млрд гривен (почти €300 млн).

В августе бывший спикер Верховной Рады, экс-глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков предложил украинским властям воровать газ, который Россия поставляет в Европу через Украину и самостоятельно продавать его в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

