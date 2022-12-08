Депутат Рады призвал запретить транзит российского газа через Украину

Депутат Рады Алексей Гончаренко (партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко) направил в правительство обращение, в котором призвал прекратить транзит российского газа через Украину, закрыв все трубопроводы.

В тексте обращения, которое опубликовало издание «Страна.ua», поясняется, что до 90% газа из России попадает в Европу по газопроводам на Украине. Также Украина продолжает покупать газ у РФ через европейских посредников и получать от РФ газ/деньги за транзит.

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Гончаренко также заявил, что доход России от экспорта ископаемой энергии за первые шесть месяцев вооруженного конфликта на Украине составил эквивалент €158 млрд, при этом затраты на боевые действия оцениваются €100 млрд. В своих оценках парламентарий ссылается на данные финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха.

Украинский депутат также считает, что потери Киева из-за прекращения транзита газа через территорию Украины будут незначительными. Правительство оценивало эту сумму в более 11 млрд гривен (почти €300 млн).

В августе бывший спикер Верховной Рады, экс-глава правящей партии «Слуга народа», депутат Дмитрий Разумков предложил украинским властям воровать газ, который Россия поставляет в Европу через Украину и самостоятельно продавать его в Евросоюз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Транзит ГазаУкраина
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