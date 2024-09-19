Украина обвинила Москву в обстреле парка, по которому сама ударила
Власти Украины выдали падение собственной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны России, сообщает РИА Новости.
Об этом сообщил заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.
По его словам, 31 августа силы ПВО Украины ошибочно запустили зенитную ракету, которая упала в районе парка Юрьева.
Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Украина хочет инсценировать российский удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. Это может быть больница или детсад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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