Украина обвинила Москву в обстреле парка, по которому сама ударила

Власти Украины выдали падение собственной ракеты в парке Харькова за обстрел со стороны России, сообщает РИА Новости.

Марочко предупредил, что ВСУ готовят провокацию с обстрелом Северска

Об этом сообщил заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк.

По его словам, 31 августа силы ПВО Украины ошибочно запустили зенитную ракету, которая упала в районе парка Юрьева.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что Украина хочет инсценировать российский удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. Это может быть больница или детсад, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ОбстрелВСУУкраина

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