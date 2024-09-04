Украина готовит провокацию в Северске в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинский гаубичный самоходный артиллерийский дивизион, который имеет на вооружении 155-мм и 122-мм орудия, получил от командования сухопутными войсками «боевое распоряжение по нанесению огневых ударов по гражданской инфраструктуре населенного пункта Северск». ВСУ нацелены на такие действия «с целью получения жертв среди мирного населения» и планируют обвинить в обстрелах российскую армию.

Кроме того, Марочко указал, что посредством подобной провокации Киев также хочет ускорить процесс выезда мирных жителей с территории города.

Ранее в Минобороны России заявили, что Украина может готовить провокацию с применением токсичных химикатов в зоне специальной военной операции, напоминает Ura.ru.

