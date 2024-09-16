СВР: Украина инсценирует российский удар по детскому учреждению
Украина хочет инсценировать российский удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. Это может быть больница или детсад, сообщили в Службе внешней разведки России.
Киев рассчитывает, что это позволит повысить боевой дух ВСУ, снимет ограничения Запада на использование ракет вглубь России и заручиться поддержкой стран Глобального Юга.
По данным ведомства, США планируют использовать этот повод для усиления давления на Иран и КНДР, заявив, что удар был нанесен ракетами этих стран.
Ранее стало известно о пресечении провокация ВСУ, попытавшихся зайти на позиции ВС РФ под Макеевкой в ЛНР, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru