СВР: Украина инсценирует российский удар по детскому учреждению

Украина хочет инсценировать российский удар по детскому учреждению на контролируемой Киевом территории. Это может быть больница или детсад, сообщили в Службе внешней разведки России.

Марочко предупредил, что ВСУ готовят провокацию с обстрелом Северска

Киев рассчитывает, что это позволит повысить боевой дух ВСУ, снимет ограничения Запада на использование ракет вглубь России и заручиться поддержкой стран Глобального Юга.

По данным ведомства, США планируют использовать этот повод для усиления давления на Иран и КНДР, заявив, что удар был нанесен ракетами этих стран.

Ранее стало известно о пресечении провокация ВСУ, попытавшихся зайти на позиции ВС РФ под Макеевкой в ЛНР, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
ТЕГИ:СВРВСУСпецоперацияПровокацияУкраина

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