Киев рассчитывает, что это позволит повысить боевой дух ВСУ, снимет ограничения Запада на использование ракет вглубь России и заручиться поддержкой стран Глобального Юга.



По данным ведомства, США планируют использовать этот повод для усиления давления на Иран и КНДР, заявив, что удар был нанесен ракетами этих стран.

Ранее стало известно о пресечении провокация ВСУ, попытавшихся зайти на позиции ВС РФ под Макеевкой в ЛНР, напоминает «Свободная пресса».

