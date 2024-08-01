Украина не стала комментировать новости о поступлении истребителей F-16

Он объяснил это «фактором выживания». Подоляк отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны Запада тоже не было.

Ранее стало известно, что украинские пилоты впервые поднялись в воздух на истребителях F-16. Самолеты пока применяются для задач противовоздушной обороны.

