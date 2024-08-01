Украина не стала комментировать новости о поступлении истребителей F-16
1 августа 202401:32
Киев не собирается комментировать сообщения о поступлении истребителей F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Он объяснил это «фактором выживания». Подоляк отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны Запада тоже не было.
Ранее стало известно, что украинские пилоты впервые поднялись в воздух на истребителях F-16. Самолеты пока применяются для задач противовоздушной обороны.
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- Украина не стала комментировать новости о поступлении истребителей F-16
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru