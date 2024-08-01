Украина не стала комментировать новости о поступлении истребителей F-16

Киев не собирается комментировать сообщения о поступлении истребителей F-16, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

СМИ: Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину

Он объяснил это «фактором выживания». Подоляк отметил, что и официальных заявлений по поводу F-16 со стороны Запада тоже не было.

Ранее стало известно, что украинские пилоты впервые поднялись в воздух на истребителях F-16. Самолеты пока применяются для задач противовоздушной обороны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСамолетыИстребители

Горячие новости

Все новости

партнеры