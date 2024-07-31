СМИ: Украина совершила вылеты на F-16, истребители использовались как ПВО

Украинские пилоты впервые поднялись в воздух на истребителях F-16, сообщает британская газета Telegraph.

По данным издания, истребители пока применяются для задач противовоздушной обороны. Официальный представитель Воздушных сил Украины при этом не стал это отрицать.

В США заявили, что Украина начнет использовать F-16 до конца лета

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о поступлении на Украину первой «небольшой» партии американских истребителей F-16, переданных странами НАТО.

Накануне The Wall Street Journal сообщила, что США планируют оснастить истребители F-16 для Украины ракетами AGM-88 HARM, AMRAAM, AIM-9X, бомбами малого диаметра и высокоточными комплектами наведения. При этом подчеркивалось, что использование этого вооружения на территории России разрешается только в ответ на атаки, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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