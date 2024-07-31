СМИ: Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину

Украина получила первую партию американских истребителей F-16, которые были переданы странами НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Белый дом: Союзники передадут Украине эскадрильи истребителей F-16

Собеседники агентства указали, что количество прибывших на Украину самолётов «небольшое».

Также источники указали, что им неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать полученные F-16.

Ранее российским военнослужащим, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, пообещали выплатить 15 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:СпецоперацияНАТОУкраинаИстребители

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