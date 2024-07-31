СМИ: Первая партия истребителей F-16 прибыла на Украину
31 июля 202418:32
Украина получила первую партию американских истребителей F-16, которые были переданы странами НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.
Собеседники агентства указали, что количество прибывших на Украину самолётов «небольшое».
Также источники указали, что им неизвестно, смогут ли украинские пилоты сразу использовать полученные F-16.
Ранее российским военнослужащим, которые первыми собьют американские истребители F-15 и F-16, пообещали выплатить 15 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru