Украина не откажется от импорта российской электроэнергии

Украина не будет отказываться от электроэнергии из России до конца отопительного сезона. Об этом сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что это невозможно в условиях, когда на Украине 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций, а также практически нулевой запас угля на многих теплоэлектростанциях.