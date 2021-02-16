Украина не откажется от импорта российской электроэнергии
Украина не будет отказываться от электроэнергии из России до конца отопительного сезона. Об этом сообщил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
Он отметил, что это невозможно в условиях, когда на Украине 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций, а также практически нулевой запас угля на многих теплоэлектростанциях.
Во время форума «Украина 30. Платежки» представитель «Укрэнерго» подчеркнул, что импорт электроэнергии из России помогает стране «закрывать баланс в энергосистеме», пишет «Газета.ру».
Кудрицкий выразил надежду, что с середины марта на Украине не будет дефицита энергетических мощностей: страна получит уголь, завершится ремонт на всех энергоблоках теплоэлектростанций и на энергоблоках АЭС, а также вырастет выработка на возобновляемых источниках энергии.
С 1 января 2021 года Украина отменила льготный тариф на электроэнергию.
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