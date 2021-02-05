Киев экстренно обратился к Минску из-за аварий на электростанциях
Украина экстренно обратилась к Белоруссии из-за аварий на электростанциях, сообщает телеканал «Беларусь 1».
Киев просит об экстренных поставка электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях. Как ожидается, объем поставок составит 500 мегаватт. Решить возникшую проблему Украина внутренними ресурсами не смогла.
Ситуация с запасами угля на ТЭС Украины критическая, сообщает РИА Новости со ссылкой на национальную комиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Там считают, что такая ситуация может привести к возникновению общесистемной аварии и введение графиков аварийного отключения света. «Ежедневное уменьшение запасов угля угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС», - отмечает НКРЭКУ.
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