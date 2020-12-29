Украина отменила льготный тариф на электроэнергию

Правительство Украины отменило льготу, согласно которой первые 100 кВт электроэнергии можно было оплатить по тарифу 0,9 гривны за кВт/ч. Запись заседания кабмина размещена на Youtube.

Новые правила начнут действовать с 1 января 2021 года. Теперь плата за электроэнергию не будет зависеть от объема ее использования и составит 1,68 гривны за кВт/ч.

Инициативу по изменению тарифов на оплату электроэнергии выпустил и.о. министра энергетики Юрий Витренко. Он мотивировал свое предложение тем, что отказ от нового тарифа приведет к повышению цен на электроэнергию уже в январе следующего года. Члены правительство единогласно проголосовали за инициативу.

Еврокомиссия в конце сентября сообщила, что направит Украине 2 миллиона евро для реформации энергетического рынка страны. В ЕК надеются, что полученные деньги Украина направит на улучшение качества функционирования оптовых и развивающихся рынков энергетики и газа.





