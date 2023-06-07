Украина не будет давать слово Зеленскому на заседании Совбеза ООН

Киев отозвал свое решение предоставить слово главе государства Владимиру Зеленскому на заседании Совбеза ООН, посещенному событиям на Каховской ГЭС, сообщает РИА Новости.

Белый дом отказался назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС

Украина просила дать президенту выступить по видеосвязи. При этом Россия неоднократно выступала против, так как для украинского лидера делались исключения и ему разрешали выступать по видеосвязи, что противоречит правилам проведения заседаний Совбеза.

В итоге Украина отозвала свой запрос.

Происшествие произошло в ночь на 6 июня. МИД России назвал разрушение ГЭС террористическим актом и обвинил в случившемся Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:УкраинаВладимир ЗеленскийСовбез ООН

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