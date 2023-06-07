Украина не будет давать слово Зеленскому на заседании Совбеза ООН

Украина просила дать президенту выступить по видеосвязи. При этом Россия неоднократно выступала против, так как для украинского лидера делались исключения и ему разрешали выступать по видеосвязи, что противоречит правилам проведения заседаний Совбеза.

В итоге Украина отозвала свой запрос.

Происшествие произошло в ночь на 6 июня. МИД России назвал разрушение ГЭС террористическим актом и обвинил в случившемся Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

