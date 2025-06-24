МО РФ: Средства ПВО уничтожили 34 беспилотника над четырьмя областями

Российскими средствами ПВО в 8:05 мск до 12:50 мск 24 июня были уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Над территорией России сбили 20 украинских БПЛА

Уточняется, что наибольшее количество было сбито над территорией Воронежской области - 22 дрона. Ещё семь уничтожили над Белгородской областью.

«Три БПЛА сбито над территорией Саратовской области, два - над территорией Пензенской области», - говорится в сообщении.

Ранее представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что информация о пролёте или запуске беспилотников с территории респулики в сторону РФ не соответствует действительности, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиПВОМинобороны РФ

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