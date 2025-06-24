Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили перемирие
24 июня 202514:02
Иран и Израиль нарушили режим прекращения огня. Как пишет Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп, который выразил недовольство обеими странами.
Сам глава Белого дома в своей соцсети Truth Social призвал Израиль не бомбить Иран.
«Израиль! Не сбрасывайте бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьёзным нарушением. Немедленно верните своих пилотов домой», - написал американский лидер.
Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что зафиксировали новые пуски ракет с территории Ирана, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума увеличила штраф за отказ остановить машину по требованию полиции
- Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили перемирие
- МО РФ: Средства ПВО уничтожили 34 беспилотника над четырьмя областями
- Певица Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России
- Спектакли «Солнце Ландау» и «Тартюф» получили премию «Хрустальная Турандот»
- Кремль опроверг данные о якобы переданном Путину письме от Хаменеи
- Путин провел переговоры с королем Бахрейна
- Российские военные освободили Дылеевку в ДНР
- Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля
- Мэр Анапы Швец покинул должность
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru