Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили перемирие

Иран и Израиль нарушили режим прекращения огня. Как пишет Reuters, об этом заявил президент США Дональд Трамп, который выразил недовольство обеими странами.

Иран заявил, что не запускал ракеты в сторону Израиля

Сам глава Белого дома в своей соцсети Truth Social призвал Израиль не бомбить Иран.

«Израиль! Не сбрасывайте бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьёзным нарушением. Немедленно верните своих пилотов домой», - написал американский лидер.

Ранее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что зафиксировали новые пуски ракет с территории Ирана, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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