Украина назвала танкеры «теневого флота» РФ законной военной целью
Киев обратился к Международной морской организации (специализированное учреждение ООН) с призывом признать суда «теневого флота» России законными военными целями, сообщает Financial Times.
По данным издания, в официальном письме вице-премьера Украины Алексея Кулебы указывается, что перевозка подсанкционных нефтепродуктов напрямую финансирует российскую военную деятельность, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом.
Кулеба отметил, что перевозки российской нефти и газа играют важную роль в формировании доходов, направляемых на финансирование оборонного бюджета России.
Ранее в МИД Китая раскритиковали планы ЕС по задержанию танкеров с нефтью России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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