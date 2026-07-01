Украина назвала танкеры «теневого флота» РФ законной военной целью

По данным издания, в официальном письме вице-премьера Украины Алексея Кулебы указывается, что перевозка подсанкционных нефтепродуктов напрямую финансирует российскую военную деятельность, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом.

Кулеба отметил, что перевозки российской нефти и газа играют важную роль в формировании доходов, направляемых на финансирование оборонного бюджета России.

Ранее в МИД Китая раскритиковали планы ЕС по задержанию танкеров с нефтью России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

