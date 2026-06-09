МИД Китая раскритиковал планы Евросоюза по задержанию танкеров с нефтью России
Пекин выступает против односторонних санкций Евросоюза в отношении танкеров с российской нефтью. Как пишет RT, об этом заявили в МИД Китая.
Официальный представитель ведомства Линь Цзянь указал, что китайские власти последовательно выступают против незаконных односторонних санкций.
«Не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН» — подчеркнул дипломат.
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз разрешил своим кораблям задерживать танкеры с нефтью для проверки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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