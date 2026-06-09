МИД Китая раскритиковал планы Евросоюза по задержанию танкеров с нефтью России

Пекин выступает против односторонних санкций Евросоюза в отношении танкеров с российской нефтью. Как пишет RT, об этом заявили в МИД Китая.

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Официальный представитель ведомства Линь Цзянь указал, что китайские власти последовательно выступают против незаконных односторонних санкций.

«Не имеющих оснований в международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН» — подчеркнул дипломат.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз разрешил своим кораблям задерживать танкеры с нефтью для проверки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EUCOM (Европейское командование ВС США)
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