Военкор Подоляка сообщил о прорыве российской армии в Запорожской области
Российская армия расширила зону контроля, освободив населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области, о чем ранее сообщили в Минобороны России. По словам военного блогера Юрия Подоляки, это стало мощнейшим клином в тыл населенного пункта Орехов. Свое мнение он высказал в интервью aif.ru.
«Сегодня Лесное и Ровное. Там все прочно, это мощнейший клин в тыл Орехова», — подчеркнул Подоляка.
По его словам, положение ВСУ вблизи Орехова ухудшается день ото дня, несмотря на пополнение. Блогер указал на то, что российские военные еще до прямого столкновения наносят колоссальный ущерб резервам противника.
Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что взятие Красного Лимана под контроль поможет российским военным открыть путь на Славянск и Краматорск.
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