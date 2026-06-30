Военкор Подоляка сообщил о прорыве российской армии в Запорожской области

Российская армия расширила зону контроля, освободив населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области, о чем ранее сообщили в Минобороны России. По словам военного блогера Юрия Подоляки, это стало мощнейшим клином в тыл населенного пункта Орехов. Свое мнение он высказал в интервью aif.ru.

«Сегодня Лесное и Ровное. Там все прочно, это мощнейший клин в тыл Орехова», — подчеркнул Подоляка.