Роспотребнадзор предупредил туристов об энтеровирусах в Таиланде и Турции

Ситуация с ЭВИ в России остаётся стабильной. Повышенный риск заражения — в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах, в Турции, Египте, Бразилии, Аргентине, Мексике, Кении, Марокко, Греции, Италии и Испании.



Также ведомство предупредило о вспышке лихорадки денге в Шри‑Ланке (более 44 тыс. случаев, 28 смертей) и о вспышке хантавируса на лайнере MV Hondius (погибли 3 человека); в пунктах пропуска через границу РФ усилен контроль, используются отечественные тест‑системы.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что из России, к счастью, нет устойчивых и массовых туристических маршрутов в регион, где произошла вспышка Эболы, но вероятность завоза инфекции все равно существует.

