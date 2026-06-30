Роспотребнадзор предупредил туристов об энтеровирусах в Таиланде и Турции
Роспотребнадзор предупредил путешественников о риске заражения энтеровирусами и дал рекомендации по профилактике: мыть руки, пить только кипячёную или бутилированную воду, тщательно обрабатывать продукты, избегать контактов с больными и купаться лишь в проверенных местах. Вакцины от ЭВИ нет, при симптомах нужно сразу обращаться к врачу и сообщать о поездке.
Ситуация с ЭВИ в России остаётся стабильной. Повышенный риск заражения — в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, на Филиппинах, в Турции, Египте, Бразилии, Аргентине, Мексике, Кении, Марокко, Греции, Италии и Испании.
Также ведомство предупредило о вспышке лихорадки денге в Шри‑Ланке (более 44 тыс. случаев, 28 смертей) и о вспышке хантавируса на лайнере MV Hondius (погибли 3 человека); в пунктах пропуска через границу РФ усилен контроль, используются отечественные тест‑системы.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в пресс-центре НСН, что из России, к счастью, нет устойчивых и массовых туристических маршрутов в регион, где произошла вспышка Эболы, но вероятность завоза инфекции все равно существует.
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