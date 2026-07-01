Россияне пересели на велосипеды на фоне топливного кризиса

Рост составил 131 процент по сравнению с майскими показателями. Денежный объем в сегменте показал еще более заметную динамику, увеличившись на 263 процента. 54% заказов обеспечили горные велосипеды. Далее идут скоростные шоссейные (13,5 процента) и складные модели (11,49).

В рейтинге лидирует немецкая марка Cube, занимающая около 49 процентов рынка. Следом с большим отрывом расположились бренды Canyon и Scott.

По словам экспертов, резкий рост продаж, прежде всего, связан с сезонным оживлением спроса. Кроме того, в текущих реалиях двухколенное транспортное средство выступает в роли полноценной замены личному автомобилю или общественному транспорту.

Ранее в Госдуме призвали привыкать к ограничениям на топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

