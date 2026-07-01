Главком ВСУ Сырский: Россия готовится к наступлению на Черниговскую область
Российский Генштаб по требованию главы государства Владимира Путина разработал несколько сценариев нового наступления в Украине, сообщил ТСН главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Он сослался на подтвержденные даны, согласно которым, наиболее вероятным вариантом будут наступательные действия на севере с территории РФ, «из Брянской области… Не на Киев, на Черниговскую область». По его словам, Москва «рассчитывает растянуть линию фронта и вынудить Украину перебросить силы с основных участков, где сейчас идут активные боевые действия».
Сырский также считает, что в России также рассматривали возможность проведения операции из Белоруссии и украинское командование учитывает данный сценарий.
Ранее Сырский указал, что недооценивать Россию не стоит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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