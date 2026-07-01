Греф: Скорейшая остановка военных действий – главный вопрос, волнующий россиян

Скорейшее завершение военных действий — основная тема, которая сегодня волнует жителей России, сообщает РБК со ссылкой на заявление главы «Сбербанка» Германа Грефа.

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«Что волнует, думаю, нас всех волнует одно и то же. Я не думаю, что есть в стране человек, у которого есть какие-то иные волнения, кроме скорейшего завершения военных действий, это очевидно», — заявил банкир.

При этом руководитель «Сбербанка» рассказал, как избежать тревожности и стресса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:СпецоперацияСбербанкГерман Греф

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