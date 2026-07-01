СМИ: Власти решили засекретить данные о росте цен на бензин

По данным агентства, на прошлой неделе кабмин РФ опубликовал распоряжение, которое исключает из Федерального плана статистики еженедельный отчет Росстата об изменении цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Эти данные ведомство обнародовало каждую среду. Согласно последнему отчету, за неделю с 16 по 22 июня средние розничные цены на бензин увеличились на 3% — рекорд для недельного периода за последние 20 лет. За три недели июня бензин подорожал на 5% — больше, чем в любой полный месяц с мая 2018 года.

Ранее стало известно, что российские власти ведут переговоры с Казахстаном о возможности импорта Аи-92. Речь идет об объеме в 50 тысяч тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

