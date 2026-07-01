СМИ: Власти решили засекретить данные о росте цен на бензин

Власти России решили закрыть публичную статистику о ценах на топливо, которые растут на фоне кризиса в отрасли, сообщает Reuters.

СМИ: Росстат зафиксировал сильнейший скачок цен на бензин

По данным агентства, на прошлой неделе кабмин РФ опубликовал распоряжение, которое исключает из Федерального плана статистики еженедельный отчет Росстата об изменении цен на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Эти данные ведомство обнародовало каждую среду. Согласно последнему отчету, за неделю с 16 по 22 июня средние розничные цены на бензин увеличились на 3% — рекорд для недельного периода за последние 20 лет. За три недели июня бензин подорожал на 5% — больше, чем в любой полный месяц с мая 2018 года.

Ранее стало известно, что российские власти ведут переговоры с Казахстаном о возможности импорта Аи-92. Речь идет об объеме в 50 тысяч тонн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA/ТАСС/MAXIM SHIPENKOV
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