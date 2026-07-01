СМИ: Росстат продолжит публикацию данных о ценах на топливо

Так в ведомстве отреагировали на распоряжение правительство от 25 июня, исключающее пункт из федерального плана статистики. В Росстате заявили, что федеральный план статистических работ актуализируется регулярно и, в частности, с начала года из него убрали 47 позиций и включили 10.

По данным издания, ведомство опубликует оценку индекса потребительских цен и статистика цен на нефтепродукты за 23-29 июня 1 июля.

Ранее стало известно, что власти России решили закрыть публичную статистику о ценах на топливо, которые растут на фоне кризиса в отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

