СМИ: Росстат продолжит публикацию данных о ценах на топливо
Росстат продолжит публиковать статистку цен на бензин и дизельное топливо, сообщают «Ведомости».
Так в ведомстве отреагировали на распоряжение правительство от 25 июня, исключающее пункт из федерального плана статистики. В Росстате заявили, что федеральный план статистических работ актуализируется регулярно и, в частности, с начала года из него убрали 47 позиций и включили 10.
По данным издания, ведомство опубликует оценку индекса потребительских цен и статистика цен на нефтепродукты за 23-29 июня 1 июля.
Ранее стало известно, что власти России решили закрыть публичную статистику о ценах на топливо, которые растут на фоне кризиса в отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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