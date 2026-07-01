Матч 1/16 финала ЧМ по футболу-2026 завершился победой Норвегии

Встреча в американском Арлингтоне завершилась со счетом 2:1. В 1/8 финала Норвегия сыграет с бразильскими футболистами.

Норвежцы четвертый раз в своей истории попали в финальную часть чемпионата мира по футболу.

Ранее сборная Марокко вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу. В следующем этапе 4 июля ей предстоит сыграть против сборной Канады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

