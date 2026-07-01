Матч 1/16 финала ЧМ по футболу-2026 завершился победой Норвегии
1 июля 202600:12
Денис Постольский
Сборная Норвегии по футболу оказалась сильней команды Кот-д'Ивуара в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Встреча в американском Арлингтоне завершилась со счетом 2:1. В 1/8 финала Норвегия сыграет с бразильскими футболистами.
Норвежцы четвертый раз в своей истории попали в финальную часть чемпионата мира по футболу.
Ранее сборная Марокко вышла в 1/8 финала ЧМ по футболу. В следующем этапе 4 июля ей предстоит сыграть против сборной Канады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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